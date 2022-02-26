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Российские конькобежцы не выступят на чемпионате мира в многоборье

Спорт
Российские конькобежцы не выступят на чемпионате мира в многоборье
Pr Scr twitter.com

Москва, 26 февраля. Российская сборная конькобежцев пропустит участие в чемпионате мира. Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Чемпионат мира в многоборье пройдет в норвежском Хамаре. Однако сборная России выступит на соревнованиях. Президент Союза конькобежцев Алексей Кравцов сообщил, что решение связано с трудностями при перелете.

«Решение принято в связи с закрытым воздушным пространством, отменой рейсов», — сообщил Кравцов «Матч ТВ».

Трудности с перелетом также поставили под вопрос участие в финале Кубка мира в Херенвене, который запланирован на 12-13 марта. Кроме того, российская команда уже решила пропустить участие в юниорском чемпионате мира по шорт-треку в Польше.

Ранее сборная Польши отказалась от участия в стыковом матче с Россией в рамках чемпионата мира 2022 года. Игроки готовятся заявить ФИФА о своей позиции.

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чемпионат мира конькобежцы хамара
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