Украинцы боятся, что на улицах начнут орудовать вооруженные мародеры

«Кому война, кому ― мать родна». Вооружившись знаменитой фразой, а также различными видами оружия, некоторые украинцы начали грабить магазины, заправки, лезть в квартиры, которые на время оставили жильцы. Жители многих городов Украины сообщают о фактах мародерства, которые фиксируются в эти дни.

«В магазине — пустые полки, нет хлеба, мяса, яиц. На самом деле, страшно подумать, что может быть дальше, когда у людей кончатся деньги, кончатся продукты, с учетом того, что тысячи людей совершенно безо всякой регистрации получили оружие. Сейчас в Киеве, по моим данным, оружие раздают в обмен на копию паспорта всем желающим, это полный кошмар», — сообщила ФАН украинка Елена, которая сейчас находится в Киеве.

Prt Scr facebook.com / Елена Голдина

Так, в Ирпене под Киевом накануне поймали нескольких мародеров, которые пытались взломать магазин и вынесли оттуда товар. Причем в видео, появившемся в Сети, говорилось, что это уже третий случай за день.

О разгуле мародерства сообщают и украинские СМИ. Так, по их данным, накануне на трассе Запорожье ― Днепр мародеры пытались захватить машину с продуктами супермаркета АТБ, однако позже ее удалось вернуть.

Тем временем украинцы в соцсетях обсуждают, куда обращаться, если к ним начинают ломиться мародеры. Так, в группе жилого массива на западе Киева Новобеличи люди спрашивают, куда обращаться, если на номер 102 или 112 никто не отвечает, а к ним в квартиру пытаются проникнуть.

Есть предложения обратиться с этими вопросами в территориальную оборону, но проблема в том, что сейчас некоторые прикидываются членами этой обороны, чтобы беспрепятственно грабить людей. В группе указаны советы, чего члены территориальной обороны делать не должны, например заходить в дом или забирать авто.

Prt Scr facebook.com /

По некоторым сообщениям, оружие чуть ли не всем желающим стали раздавать не только в Киеве, но и в Одессе.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии ФАН заявил, что из-за действий президента Украины Владимира Зеленского криминальный мир Киева теперь наводнен неучтенным оружием.