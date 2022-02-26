Эвелина Бледанс помолилась вместе с сыном о здоровье россиян и украинцев

Москва, 26 февраля. Актриса и бывшая участница комедийного шоу 1990-х «Маски-шоу» Эвелина Бледанс — мать особенного ребенка. Сын артистки родился с синдромом Дауна, и любящая мать всячески пытается способствовать хорошему воспитанию своего ребенка. На одной из последних публикаций звезды в Instagram Семен находится в церкви, где молится за россиян и украинцев в этот тяжелый для всех период.

Эвелина Бледанс выразила сострадание всем, кто поневоле оказался в Киеве и других украинских городах, где сейчас происходят активные бомбардировки.

Телеведущая искренне надеется, что спецоперация наконец закончится и удастся избежать больших жизненных потерь.

«Молим о здоровье простых людей и благоразумии сильных мира сего», — подписала публикацию актриса.

На кадрах видно, как Семен припадает на колени перед иконой и крестится.

Prt Scr instagram.com / @bledans

Подписчики Бледанс не скрывают чувств из-за того, как искренне мальчик просит защиты для мирных граждан Украины и Донбасса.

«Семушка, солнышко, твои молитвы — самые искренние», «Какие же вы умнички», «Семен такой молодец! Искренний ребенок», «Тронуло до слез», — пишут подписчики Эвелины в комментариях под видеороликом.

Ранее певица Эвелина Бледанс показала подписчикам, как ее сын собирается в школу. Несмотря на особенности развития, мальчик усердно занимается в школе и имеет успехи по учебе.

Звездная мама старается дать Семену все возможное, чтобы он чувствовал себя полноценным членом общества. Недавно она сыграла вместе с Семеном в спектакле «Солнечная азбука».

Ранее Эвелина Бледанс заявила, что актрисе Татьяне Васильевой заплатили за рассказ о домогательствах в детстве.