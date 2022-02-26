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Депутат Матвейчев заявил о возможных переговорах с Украиной после отставки Зеленского

Политика
Депутат Матвейчев заявил о возможных переговорах с Украиной после отставки Зеленского
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 26 февраля. Переговоры России с Украиной будут возможны лишь в том случае, когда в Киеве установится новая власть, а президент Владимир Зеленский уйдет с поста, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

По словам парламентария, это является наиболее логичным вариантом, так как в таком случае у власти на Украине будет человек в погонах или представитель сил безопасности.

«Путину нужен вменяемый партнер для переговоров. Президент говорит: самоорганизуетесь, найдите с кем мы можем разговаривать по целому спектру проблем», — цитирует Матвейчева URA.RU.

Депутат отметил, что президент РФ Владимир Путин призывает такому сценарию, поскольку ему нужен легитимный и адекватный партнер для переговоров со стороны Киева.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о бегстве Зеленского из Киева. По его словам, президент Украины сейчас скрывается во Львове.

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