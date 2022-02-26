Кедми объяснил, что удивило весь мир в спецоперации на Украине

Москва, 26 февраля. Беспрецедентная тактика России в спецоперации на Украине выбила из колеи не только украинскую власть, но и всех западных партнеров Киева.

Когда все западные медиа чуть ли не ежедневно транслировали лживые предупреждения о скором вторжении на Украину, их кураторы в Вашингтоне даже представить не могли, как будет в итоге выглядеть сама операция. Американцы так уверовали в то, что российские войска стягиваются к украинским границам только на их нарисованных от руки картах, что пропустили самый важный момент. Также весь мир несказанно удивила тактика российских военных. Ведь до сих пор все происходящее совсем не похоже на войну или масштабное вторжение. Это четкая и продуманная до мелочей точечная операция с задействованием сверхмобильных групп.

Уникальность происходящего на Украине в беседе с политологом Сергеем Карнауховым объяснил бывший руководитель израильских спецслужб, военный эксперт Яков Кедми, отметив, что эффект неожиданности работает до сих пор. Российские военные каждым своим новым шагом удивляют как Киев, так и весь мир.

ФБА «Экономика сегодня» /

«То, что и как сделала Россия на Украине удивило и обескуражило весь мир. Особенно западных партнеров Киева. Раньше они кричали: «вот Россия завтра войдет на Украину». Хорошо, вошли, и что теперь? Что изменилось? Они сами не знают, что изменилось. Они не понимают, что сделает Россия в следующий миг. В этом главная уникальность всей спецоперации. Невиданная ранее мобильность, ювелирная точность и повышенное внимание к безопасности мирного населения — такого раньше никто не видел», — объяснил недоумение Запада Кедми.

Военный эксперт добавил, что вся операция четко разделена на этапы и сейчас, по всем признакам, настало время последнего. Не сегодня — завтра Украину ждет вполне ожидаемая и прогнозируемая развязка с разоружением ВСУ и нацбатальонов и привлечением к ответственности всех военных преступников.

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