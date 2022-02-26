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МИД Казахстана сообщил о порядке эвакуации своих дипломатов из Киева

Политика
МИД Казахстана сообщил о порядке эвакуации своих дипломатов из Киева
MFA.GOV.KZ  /  пресс-служба мид казахстана

Нур-Султан, 26 февраля. Казахстанские дипломаты могут быть эвакуированы из Киева после оказания содействия их согражданам.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Казахстана. В ведомстве отметили, что вопрос об эвакуации дипломатов может быть рассмотрен только после того, как они окажут максимальное содействие своим соотечественникам.

Как стало известно ранее, киевляне массово покидают столицу. Пресс-служба украинской железной дороги подтвердила, что были сформированы дополнительные поезда для эвакуации граждан в другие города.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на территории республик Донбасса. После этого глава Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны и объявил всеобщую мобилизацию.

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