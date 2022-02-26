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Газовая труба в Кировске повреждена в результате обстрела ВСУ

Армия
Газовая труба в Кировске повреждена в результате обстрела ВСУ
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Луганск, 26 февраля. Газовая труба в поселке Кировск повреждена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в Луганской Народной Республике.

Отмечается, что в итоге без газа остались более 150 абонентов, проживающих в населенном пункте.

Ранее сообщалось, что украинские националисты готовят провокации в Донбассе. По словам официального представителя НМ ДНР Эдуарда Басурина, речь идет, в частности, об атаках ВСУ на Славянск, Краматорск и Дмитров реактивными системами залпового огня.

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ЛНР всу обстрел
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