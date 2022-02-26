Газовая труба в Кировске повреждена в результате обстрела ВСУ

Луганск, 26 февраля. Газовая труба в поселке Кировск повреждена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в Луганской Народной Республике.

Отмечается, что в итоге без газа остались более 150 абонентов, проживающих в населенном пункте.

Ранее сообщалось, что украинские националисты готовят провокации в Донбассе. По словам официального представителя НМ ДНР Эдуарда Басурина, речь идет, в частности, об атаках ВСУ на Славянск, Краматорск и Дмитров реактивными системами залпового огня.