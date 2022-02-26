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Розданное киевлянам оружие может пригодиться им для обмена на еду и предметы первой необходимости
Политика
Розданное киевлянам оружие может пригодиться им для обмена на еду и предметы первой необходимости
Федеральное агентство новостей  / 

В период воцарения в стране безвластия оружие становится одним из наиболее востребованных товаров. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог Александр Асафов. Ранее стало известно, что в Киеве гражданским жителям раздали более 10 000 единиц боевого оружия.

Розданное киевлянам оружие пригодится им для обмена на еду
pxhere.com /
Эксперт отметил, что, на его взгляд, учитывая некомпетентность украинской власти и тяжелое положение в стране, ожидания правящих кругов, что получившие оружие киевляне все как один примутся начинать стрельбу, не оправдаются. По его мнению, оказавшиеся в критическом положении горожане могут найти для полученного арсенала куда более практичное применение, далекое от агрессии.

«Не стоит забывать, что в ситуации фактического безвластия оружие — это товар. Люди им запасаются в том числе для того, чтобы его реализовать и купить что-то другое. Если ликвидный товар раздают бесплатно, то почему бы не взять», — отметил политолог.

Розданное киевлянам оружие пригодится им, чтобы обменять на еду
pixabay.com /

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН призвал скорее освободить Киев. По его мнению, благодаря президенту Украины Владимиру Зеленскому, криминальный мир столицы Украины оказался наводнен оружием.

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украина оружие асафов
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