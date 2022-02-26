Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 15:13
15:11
Общество
Росавиация заявила о закрытии воздушного пространства России для Болгарии, Польши и Чехии
15:10
Армия
Military Watch: сбежавший в Румынию украинский Су-27 может достаться Пентагону
15:10
Политика
Полковник Безруков объяснил неадекватный ответ Зеленского на мирное предложение Москвы
15:09
Политика
Талибы объявили об эвакуации граждан Афганистана с Украины
15:07
Происшествия
Жертвой ДТП с участием грузовика в Тверской области стал молодой водитель
15:05
Весь мир
Сомалийские военные и чиновник погибли в результате нападений боевиков «Аш-Шабаб»
15:02
Общество
Авиакомпания AirBaltic отменяет рейсы в Россию до 26 марта
15:01
Общество
Украинская железная дорога продолжает эвакуировать людей из Киева
15:00
Происшествия
Вандалы облили краской школу при посольстве России в Польше
15:00
Политика
МИД Японии опубликовал детали первой части санкций на фоне ситуации вокруг Украины
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Латвия приняла решение о закрытии воздушного пространства для авиакомпаний России

Общество
Латвия приняла решение о закрытии воздушного пространства для авиакомпаний России
pixabay.com

Рига, 26 февраля. Правительство Латвии решило запретить российским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством страны.

Теперь самолеты компаний России не смогут выполнять рейсы, которые проходят через территорию Латвии. Об этом в субботу сообщил министр юстиции Янис Борданс.

«Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Такое же решение ранее приняли и несколько других государств. В частности, свое воздушное пространство для российских самолетов закрыла Эстония.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Латвия приняла решение о закрытии воздушного пространства для авиакомпаний России
Латвия россия воздушное пространство
Комментировать