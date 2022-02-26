Латвия приняла решение о закрытии воздушного пространства для авиакомпаний России

Рига, 26 февраля. Правительство Латвии решило запретить российским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством страны.

Теперь самолеты компаний России не смогут выполнять рейсы, которые проходят через территорию Латвии. Об этом в субботу сообщил министр юстиции Янис Борданс.

«Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Такое же решение ранее приняли и несколько других государств. В частности, свое воздушное пространство для российских самолетов закрыла Эстония.