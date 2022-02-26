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Капитан задержанного в Ла-Манше судна связался с российским посольством во Франции

Политика
Капитан задержанного в Ла-Манше судна связался с российским посольством во Франции
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Париж, 26 февраля. Капитан задержанного грузового судна связался с дипломатическим представительством Российской Федерации во Франции. Соответствующее заявление сделали в посольстве РФ.

По данным полпредства, дипмиссия сразу обратилась к французским властям за разъяснениями всех деталей произошедшего. Во время общения с РИА Новости посольство подтвердило, что судно было перехвачено в проливе между побережьем Франции и островом Великобритания — Ла-Манше.

Ранее сообщалось, что грузовое судно якобы принадлежащее российской компании, было задержано в Ла-Манше и направлено в порт Булони-сюр-Мер на севере Франции. Соответствующую информацию обнародовало агентство AFP, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

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франция ла-манш судно рф
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