Пользователи Facebook из России сообщили о сбоях в работе соцсети

Москва, 26 февраля. Пользователи социальной сети Facebook сообщили о сбоях в работе сайта на территории России. Об этом свидетельствуют данные с портала Downdetector.

Жалобы пользователей связаны с невозможностью загрузки веб-сайта соцсети, а также со сбоями в работе мобильного приложения и невозможностью войти в свой аккаунт. Массовые проблемы в работе соцсети зафиксированы с 11:00 по московскому времени.

На сбои в работе Facebook жалуются жители Киева, Москвы и Санкт-Петербурга. Проблемы с подключением наблюдаются и в других городах.

Пользователи Telegram 24 февраля массово жалуются на работу мессенджера. Данные о глобальном сбое приложения представил Downdetector.