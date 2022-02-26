Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 15:13
15:11
Общество
Росавиация заявила о закрытии воздушного пространства России для Болгарии, Польши и Чехии
15:10
Армия
Military Watch: сбежавший в Румынию украинский Су-27 может достаться Пентагону
15:10
Политика
Полковник Безруков объяснил неадекватный ответ Зеленского на мирное предложение Москвы
15:09
Политика
Талибы объявили об эвакуации граждан Афганистана с Украины
15:07
Происшествия
Жертвой ДТП с участием грузовика в Тверской области стал молодой водитель
15:05
Весь мир
Сомалийские военные и чиновник погибли в результате нападений боевиков «Аш-Шабаб»
15:02
Общество
Авиакомпания AirBaltic отменяет рейсы в Россию до 26 марта
15:01
Общество
Украинская железная дорога продолжает эвакуировать людей из Киева
15:00
Происшествия
Вандалы облили краской школу при посольстве России в Польше
15:00
Политика
МИД Японии опубликовал детали первой части санкций на фоне ситуации вокруг Украины
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Пользователи Facebook из России сообщили о сбоях в работе соцсети

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 15:05
Общество
Пользователи Facebook из России сообщили о сбоях в работе соцсети
pixabay.com

Москва, 26 февраля. Пользователи социальной сети Facebook сообщили о сбоях в работе сайта на территории России. Об этом свидетельствуют данные с портала Downdetector.

Жалобы пользователей связаны с невозможностью загрузки веб-сайта соцсети, а также со сбоями в работе мобильного приложения и невозможностью войти в свой аккаунт. Массовые проблемы в работе соцсети зафиксированы с 11:00 по московскому времени.

На сбои в работе Facebook жалуются жители Киева, Москвы и Санкт-Петербурга. Проблемы с подключением наблюдаются и в других городах.

Пользователи Telegram 24 февраля массово жалуются на работу мессенджера. Данные о глобальном сбое приложения представил Downdetector.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пользователи Facebook из России сообщили о сбоях в работе соцсети
Facebook соцсети сбои
Комментировать