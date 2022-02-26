С 1 марта производители воды будут обязаны маркировать продукцию

Представители Госдумы, Минпромторга и оператор маркировки ознакомились с процессом производства и результатами внедрения обязательной маркировки по всей стране и регионе.

Более 22-х тысяч компаний уже присоединились к системе маркировки упакованной питьевой воды. Маркировка позволит установить прозрачность рынка производителей этой продукции. Изменения вводятся в рамках борьбы с недобросовестными изготовителями и импортерами воды. Система «Честный знак» позволит выявить фальсификат, обнаружить фантомные предприятия, узнать, как и из какого сырья произведен товар, и даст возможность отследить путь продукции от полей до полки магазина.

«Инициатива о внедрении маркировки упакованной воды принадлежит бизнесу. ЦРПТ достаточно длительное время обсуждали и разрабатывали с представителями ведущих компаний методы и процессы маркировки, проводили эксперимент. Цифровая маркировка уже не раз подтверждала свою эффективность. Главным образом, она делает теневую торговлю бессмысленной», — заявил руководитель управления безакцизных товарных групп Центра развития перспективных технологий Кирилл Волков.

Мобильное приложение «Честный знак» доступно любому потребителю. С его помощью можно просканировать штрих-код на бутылке воды и получить всю необходимую информацию о товаре.

«В какие даты он проведен, кто является производителем, какой у него бренд, какой тип этого продукта. Питьевая вода, природная она, минеральная, лечебная, лечебно-столовая, иные типы воды, объем воды, состав минерализации, метод газации, который есть в этой воде: природная газация или искусственная. Ну и, конечно, месторождение, из какой скважины добыто, в каком месте. Таким образом потребитель получит всю информацию об этом товаре и сможет отличить настоящий продукт от некачественного поддельного фальсификата», — объяснил Кирилл Волков.

Минпромторг оценил готовность предприятий очень высоко. Все они зарегистрировались в системе и приняли на себя обязанности маркировать воду.

«Нормативными актами мы предусмотрели возможность для предприятий, которые по каким-то причинам окажутся не готовыми маркировать воду, начиная с 1 марта. Законодательством разрешается реализовывать после 1 марта немаркированную воду, которая была произведена до этой даты», — уточнила директор Департамента цифровой маркировки Минпромторга России Екатерина Приезжева.

Депутат Государственной думы Сергей Лисовский принимал участие в аналогичных изменениях, принятых ранее относительно молочной продукции. Он уверен, что новые правила маркировки воды легко вступят в действия и послужат эффективным инструментом в борьбе с недобросовестными производителями. Отдельно он упомянул важность сертификации детской воды.

«Я считаю, что детская вода в первую очередь должна маркироваться, и в первую очередь мы должны обеспечить ее качество. Потому что зачастую это просто маркетинговый ход. Люди называют воду детской водой и, соответственно, потребитель считает, что она более качественная, более безопасная и так далее. Поэтому здесь надо навести порядок прежде всего», — считает Сергей Лисовский.

Специалисты НИУ ВШЭ подчеркнули, что бизнес от доступа к данным сможет получать до 200 млрд рублей дополнительных доходов ежегодно, а сами принятые меры позволят экономить до 48 млрд рублей в год.