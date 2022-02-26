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Политолог Асафов: Власти Украины способны лишь делать манипуляционные заявления
Политика
Политолог Асафов: Власти Украины способны лишь делать манипуляционные заявления
wikipedia.org  /  skhakirov / CC BY-SA 2.0

Власти Украины создают условия, которые делают невозможными любые переговоры. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог Александр Асафов.

Эксперт отметил, что, на его взгляд, в настоящее время власти Украины не демонстрируют желания идти навстречу России в процессе денацификации украинских вооруженных сил. Более того, по словам собеседника, Киев прибегает к довольно странной тактике, которая также не способствует большему пониманию сторон.

«По последним событиям мы видим, что готовности [к переговорам] нет. Есть только намерение разбавить новостную ленту своими заявлениями о готовности к переговорам, потом уйти в сторону и создать условия, которые делают любые переговоры невозможными. Я вижу манипуляционные заявления, предложения, но не вижу готовности. Возможно, она придет позже», — сообщил политолог.

Власти Украины способны лишь делать манипуляционные заявления
Федеральное агентство новостей /

Ранее Александр Асафов в беседе с ФАН рассказал о том, что происходит в Вооруженных силах Украины. По его словам, националисты принуждают обострять конфликт с ВС России тех солдат, которые хотят сдаться.

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украина александр асафов
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