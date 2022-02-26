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Минобороны РФ сообщило о падении украинской ракеты комплекса «Бук-М1» на жилой дом в Киеве

Армия
Минобороны РФ сообщило о падении украинской ракеты комплекса «Бук-М1» на жилой дом в Киеве
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin - http://vitalykuzmin.net/

Москва, 26 февраля. Жилой дом в Киеве получил повреждения в результате падения ракеты от украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что информация о том, что это была российская ракета, не соответствует действительности. Причиной отказа ракеты «Бук-М1», скорее всего, является отсутствие необходимого регламентного обслуживания и объективное старение техники.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины намерены ударить артиллерией по подконтрольным Киеву населенным пунктам. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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