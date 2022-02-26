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Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон задумался о семье в 35 лет

Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон задумался о семье в 35 лет
wikipedia.org  /  Maximilian Bühn / CC BY-SA 4.0

Лос-Анджелес, 26 февраля. Актер Роберт Паттинсон собирается взять паузу в своей карьерной деятельности. Звезда фильма «Сумерки» решился построить семью в 35 лет.

Паттинсон планирует связать свою жизнь с британской актрисой, моделью и певицей Сьюки Уотерхаус. Приятель актера рассказал Hollywood Life, что пара готова заключить брак и завести детей. Паттинсон и Уотерхаус начали встречаться в 2018 году и, наконец, решили перейти на новый этап отношений.

Родители актера поддерживают его выбор и уже полюбили будущую невестку. Карантин во время пандемии влюбленные провели вместе и теперь все другие трудности не кажутся им значимыми. До Уотерхаус актер строил отношения с коллегой по фильму «Сумерки» Кристен Стюарт и с певицей Талией Барнетт.

Роберт Паттинсон в 2008 году чуть не лишился роли, которая сделала его знаменитым. Во время съемок в «Сумерках» актеру грозило увольнение.

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