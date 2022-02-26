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Режиссер Надеин заявил о политической неграмотности Чулпан Хаматовой

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 13:32
Общество
Режиссер Надеин заявил о политической неграмотности Чулпан Хаматовой
Prt Scr youtube.com  /  Надежда Стрелец

Санкт-Петербург, 26 февраля. Актриса и благотворитель Чулпан Хаматова высказалась против российской спецоперации на Украине. Режиссер Сергей Надеин связал позицию артистки с непониманием политических процессов.

Российские знаменитости присоединились к флешмобу, в котором заявили о стыде за свою страну и ее действия на Украине после обострения ситуации в Донбассе. Медиагруппа «Патриот» пригласила экспертов для обсуждения ханжеской позиции звезд, которые почти восемь лет не замечали геноцид населения Донбасса.

Одним из спикеров встречи стал режиссер Сергей Надеин. Постановщик отметил, что некоторые из «пацифистов» среди артистов могут быть добрыми людьми, мнение которых можно объяснить политической неграмотностью.

«Читал пост Чулпан Хаматовой, она великолепная актриса, я ее очень уважаю. То, что делает ее фонд, выше всяких похвал. Она написала, что ее фонд спасает человеческие жизни, а развязанная война направлена на уничтожение жизни. Она перепутала две важные вещи — беззащитных людей и взрослых вооруженных солдат», — отметил режиссер.

Надеин также подчеркнул: далеко не все высказывания можно считать ошибкой. По его мнению, в стране есть «откровенные предатели», которые пользуются льготами, но высказываются против России.

Эксперты также обсудили, стоит ли прекратить финансирования русофобов среди звезд, которые не высказывались против конфликта в Донбассе в 2014 году. Фрагмент беседы с Сергеем Надеиным опубликован на сайте ФАН.

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донбасс хаматова медиацентр патриот надеин
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