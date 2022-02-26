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Эстония закрывает воздушное пространство для российских самолетов

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 13:36
Общество
Эстония закрывает воздушное пространство для российских самолетов
pxhere.com

Таллин, 26 февраля. Власти Эстонии приняли решение о закрытии воздушного пространства страны для российских самолетов.

Соответствующее заявление в субботу сделал министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас. По его словам, республика присоединилась к инициативе Польши.

«Эстония присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться нашим воздушным пространством», — цитирует его слова портал ERR.

Российским авиакомпаниям также запретят пролетать над территорией Болгарии. Власти государства ранее решили закрыть небо для самолетов из РФ.

Ряд государств приняли решение закрыть свои воздушные пространства из-за обострения ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что вынужденная операция в Донбассе началась для предотвращения кровопролития и агрессии киевского режима против жителей ЛНР и ДНР.

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