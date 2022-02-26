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Аэропорт Сочи начал обслуживать авиарейсы для вывоза туристов

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 13:29
Общество
Аэропорт Сочи начал обслуживать авиарейсы для вывоза туристов
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Сочи, 26 февраля. Аэропорт Сочи приступил к обслуживанию авиарейсов для вывоза туристов. Кроме того, сочинская воздушная гавань станет транспортным хабом для рейсов из соседних аэропортов.

Как сообщалось ранее, Росавиация приостановила вылет авиарейсов в 12 городов, расположенных на юге России. Информация об отмененных рейсах предоставлена на онлайн-табло аэропортов. В связи с отменой авиарейсов, РЖД запустила дополнительные поезда, которые будут курсировать из Адлера, Анапы, Сочи и Новороссийска и ряда других южных городов. Железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с действующим расписанием.

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