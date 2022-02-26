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Адвокат Монтян обратила внимание на неудачный инцидент во время инаугурации Зеленского

Политика
Адвокат Монтян обратила внимание на неудачный инцидент во время инаугурации Зеленского
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Киев, 26 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский может в скорейшем времени лишиться поста президента. Адвокат Татьяна Монтян рассказала, с какого случая началась череда неудач главы государства.

Правозащитница напомнила о мистическом инциденте, который произошел во время церемонии вступления Зеленского на должность президента, пишет «ПолитЭксперт». Монтян опубликовала в Telegram-канале видео, на котором запечатлено, как служебное удостоверение упал на пол.

По ее словам, это плохая примета для всех политиков и чиновников. Такой «знак судьбы» указывает на большую вероятность досрочного сложения полномочий. Именно поэтому главным страхом Зеленского по сей день является боязнь потерять президентский пост, уточнила адвокат.

«После этого Зельц начал патологически бояться любых протестов. Считал, что именно майдаун может его снести. Но оказалось, что дело было вовсе не в потенциальном майдауне. Тот случай, когда точно знал, что упадешь, но не угадал, когда и куда», — написала Монтян.

Запись была сделана во время инаугурации Зеленского в 2019 году и принадлежит изданию «Радио Свобода»1* (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Ранее крымский политолог Владимир Джаралла назвал Украину разменной монетой Запада. Зеленский так и не дождался помощи от Запада, поскольку у Европы и США не было задачи поддерживать Киев, объяснил эксперт.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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