На Украине сжигают мосты ради картинки для западных СМИ

Член Совета Федерации РФ Андрей Климов раскритиковал действия вооруженных сил Украины. Он считает, что все происходящее сейчас, в частности в Киеве, можно назвать преступлением против своего же народа. Рушить инфраструктуру только ради того, чтобы своим гражданам негде было укрыться — этому сложно дать оценку.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

«Я боюсь того, что они уже очень скоро будут расстреливать своих граждан, а потом выдавать это за преступления наших подразделений. Так делали нацисты! Мосты ладно, потом восстановим. Хотя уничтожение мостов, которое сейчас идет, в военном отношении вообще ничего не имеет. Но это желание запереть граждан, лишить их возможности уходить в безопасные места. Это — массовое истребление своего собственного народа ради красивой телевизионной картинки для американских и других прозападных СМИ», — заявил Андрей Климов.

Украинская операция, которая сейчас проходит, на самом деле очень сложная, потому-то и поставлена задача провести ее с минимальными жертвами — и не только среди мирного населения обеих сторон, но и среди личного состава, отметил собеседник.

Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины привели к новым жертвам среди гражданского населения, ранее заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, за сутки под обстрелами ВСУ погибли пять мирных жителей. Еще 15 человек получили ранения.