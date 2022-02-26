Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 15:13
15:11
Общество
Росавиация заявила о закрытии воздушного пространства России для Болгарии, Польши и Чехии
15:10
Армия
Military Watch: сбежавший в Румынию украинский Су-27 может достаться Пентагону
15:10
Политика
Полковник Безруков объяснил неадекватный ответ Зеленского на мирное предложение Москвы
15:09
Политика
Талибы объявили об эвакуации граждан Афганистана с Украины
15:07
Происшествия
Жертвой ДТП с участием грузовика в Тверской области стал молодой водитель
15:05
Весь мир
Сомалийские военные и чиновник погибли в результате нападений боевиков «Аш-Шабаб»
15:02
Общество
Авиакомпания AirBaltic отменяет рейсы в Россию до 26 марта
15:01
Общество
Украинская железная дорога продолжает эвакуировать людей из Киева
15:00
Происшествия
Вандалы облили краской школу при посольстве России в Польше
15:00
Политика
МИД Японии опубликовал детали первой части санкций на фоне ситуации вокруг Украины
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

На Украине сжигают мосты ради картинки для западных СМИ
Политика
На Украине сжигают мосты ради картинки для западных СМИ
Федеральное агентство новостей  / 

Член Совета Федерации РФ Андрей Климов раскритиковал действия вооруженных сил Украины. Он считает, что все происходящее сейчас, в частности в Киеве, можно назвать преступлением против своего же народа. Рушить инфраструктуру только ради того, чтобы своим гражданам негде было укрыться — этому сложно дать оценку.

На Украине сжигают мосты ради картинки для западных СМИ
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

«Я боюсь того, что они уже очень скоро будут расстреливать своих граждан, а потом выдавать это за преступления наших подразделений. Так делали нацисты! Мосты ладно, потом восстановим. Хотя уничтожение мостов, которое сейчас идет, в военном отношении вообще ничего не имеет. Но это желание запереть граждан, лишить их возможности уходить в безопасные места. Это — массовое истребление своего собственного народа ради красивой телевизионной картинки для американских и других прозападных СМИ», — заявил Андрей Климов.

Украинская операция, которая сейчас проходит, на самом деле очень сложная, потому-то и поставлена задача провести ее с минимальными жертвами — и не только среди мирного населения обеих сторон, но и среди личного состава, отметил собеседник.

Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины привели к новым жертвам среди гражданского населения, ранее заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, за сутки под обстрелами ВСУ погибли пять мирных жителей. Еще 15 человек получили ранения.

Вернуться назад
Все новости / Политика / На Украине сжигают мосты ради картинки для западных СМИ
киев украина климов
Комментировать