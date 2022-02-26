Спикер Госдумы Володин сообщил о бегстве Зеленского из Киева

Москва, 26 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев вместе со своим окружением. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера ГД, украинский лидер уехал из столицы еще 25 февраля. Для Зеленского и его приближенных было подготовлено место для проживания во Львове, отметил Володин.

«Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания», — написал председатель Госдумы.

Как стало известно ранее, Зеленский рассказал в Instagram о «решающем моменте» в судьбе Украины. Президент уточнил, что пришло время закрыть дискуссию о членстве страны в Евросоюзе.