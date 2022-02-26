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«Мы ждали вас 8 лет»: как жители Украины реагируют на освобождение от ВСУ
Политика
«Мы ждали вас 8 лет»: как жители Украины реагируют на освобождение от ВСУ
Федеральное агентство новостей  / 

Продолжается специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе ее проведения от украинской армии освобождаются населенные пункты, которые многие годы находились под контролем киевских властей.

Народная милиция Луганской Народной Республики взяла под контроль поселок Станица Луганская к северо-востоку от столицы республики. Об этом сегодня сообщили в военном ведомстве ЛНР. В сообщении говорится, что поселок был взят без единого выстрела, украинские военные из него ушли.

По данным же Луганского информагентства, которое передает с места событий, администрация Станицы демонтировала государственные символы украинской власти в поселке. Также в субботу силы Народной милиции ДНР освободили еще два населенных пункта на мариупольском направлении, еще два были оставлены украинской армией.

Примечательно, что жители Станицы Луганской с большой радостью встретили войска Луганской Народной Республики. Они не скрывают своего счастья и не боятся показывать его на видео. Так, российским журналистам телеканала «Россия 24» удалось поговорить с местными пенсионерками, которые заявили, что восемь лет ждали, когда их освободят. Также они потребовали от луганских военных убрать из населенного пункта «Аллею славы героев Украины».

«Мы ждали 8 лет вас и дождались наконец. Снимите это, пожалуйста. Нам раньше нельзя было, поэтому приходилось каждый день мимо них ходить. Идешь в магазин — вот они, идешь из магазина — опять они», — рассказали пенсионерки.

«Мы ждали вас 8 лет»: как на освобождение от ВСУ реагируют жители Украины
ФБА «Экономика сегодня» /

В свою очередь глава Станицы Луганской Альберт Зинченко рассказал журналистам, что несмотря на все заявления киевских властей, что они ведут борьбу за каждую пядь земли, украинские военные ночью просто сбежали из населенного пункта.

«На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что это такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Говорят, что защищают каждую пядь, но вот тебе результат. Ну и слава господи, потому что в последние две недели люди в подвалах», — рассказал он журналистам.

Совсем скоро нынешняя украинская власть откажется от управления своим государством. А Украина как анти-Россия может и вовсе прекратить свое существование. Об этом заявил крымский политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

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