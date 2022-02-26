«Этот день в истории». Что произошло 26 февраля, праздники, факты, люди

Международные праздники, памятные даты и знаковые события — все это собрано в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Сегодня стоит отложить все свои дела и предаться созерцанию. Оправдывать медлительность 26 февраля решили итальянцы. Задача Всемирного дня неторопливости — напомнить, как важно сделать паузу в вечной гонке за прогрессом.

Ровно 103 года назад для посетителей стал доступен национальный парк Гранд-Каньон. Это одна из главных достопримечательностей США. Площадь настоящего чуда света — 4 926 км², а его ширина может достигать 29 км.

26 февраля родился один из величайших мировых писателей XIX века — Виктор Гюго. Такие его произведения, как «Отверженные» и «Собор Парижской Богоматери», до сих пор вызывают интерес у читателей и режиссеров, которые ставят все новые и новые экранизации.

Действующий президент какой страны сегодня тоже празднует день рождения, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».