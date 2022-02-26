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Украина получит от Чехии военную помощь на 8,6 миллиона долларов

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 13:09
Армия
Украина получит от Чехии военную помощь на 8,6 миллиона долларов
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Прага, 26 февраля. Правительство Чехии приняло решение о поставках на Украину вооружения в рамках программы поддержки на сумму порядка 8,6 миллиона долларов, сообщил глава минобороны республики Яна Чернохова.

По ее словам, Вооруженные силы Украины получат пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и боеприпасы к ним.

«Правительство в субботу одобрило направление очередной помощи Украине», — написала чиновница в Twitter.

Ранее также сообщалось, что военную помощь Киеву окажут Нидерланды. Амстердам планирует передать бойцам ВСУ 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger.

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Все новости / Армия / Украина получит от Чехии военную помощь на 8,6 миллиона долларов
украина чехия чернохова
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