Украина получит от Чехии военную помощь на 8,6 миллиона долларов

Прага, 26 февраля. Правительство Чехии приняло решение о поставках на Украину вооружения в рамках программы поддержки на сумму порядка 8,6 миллиона долларов, сообщил глава минобороны республики Яна Чернохова.

По ее словам, Вооруженные силы Украины получат пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и боеприпасы к ним.

«Правительство в субботу одобрило направление очередной помощи Украине», — написала чиновница в Twitter.

Ранее также сообщалось, что военную помощь Киеву окажут Нидерланды. Амстердам планирует передать бойцам ВСУ 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger.