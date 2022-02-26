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Разногласия на межнациональной почве: что грозит Европе из-за беженцев с Украины
Политика
Разногласия на межнациональной почве: что грозит Европе из-за беженцев с Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Массовая миграция из такой густонаселенной страны, как Украина, создаст серьезные проблемы для Европы. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Иван Аркатов.

Согласно информации, поступившей от МВД Польши, за последние дни с украинской территории на польскую въехали 100 тысяч человек.

«Этих людей можно понять: они бегут от малопонятных им событий, — заметил Аркатов. — У страха глаза велики! Но готова ли к этому наплыву беженцев Европа? Теоретически — да, практически — маловероятно».

По словам политолога, сложно предвидеть, чем данное миграционное обострение будет грозить европейским странам в долгосрочной перспективе.

«Разногласия на межнациональной почве»: что грозит Европе из-за беженцев с Украины
Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Думаю, немногие захотят возвращаться на Украину, вкусив жизни в Европе, — заметил эксперт. — Останутся в той же Польше, пополнив местное население и став большой проблемой для этого государства в будущем. Социально-экономическая нагрузка на восточноевропейские страны будет значительной. Возможны даже разногласия на межнациональной почве».

Ранее журналист Александр Малькевич рассказал, как Запад поддерживает украинских солдат скидками на порносайтах.

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