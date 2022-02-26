Daily Express: девять стран могут оказать мощную поддержку России в противостоянии с Западом

Лондон, 26 февраля. Россия в случае конфликта с Западом сможет рассчитывать на поддержку сразу нескольких государств, считает британский журналист Лиам Дойл.

В публикации для Daily Express он пишет, что за последние несколько недель отношения между НАТО и Россией резко ухудшились, поэтому страхи усиливаются. Эксперты не исключают, что может вспыхнуть полномасштабный военный конфликт, передает «ПолитРоссия».

В Британии назвали страны, которые выступят на стороне России в конфликте с Западом. Отмечается, что девять государств могут оказать мощную поддержку российской стороне в противостоянии. Одним из них является Китай, который считается надежным союзником Москвы. Также РФ может рассчитывать на помощь стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Членами этой структуры сегодня являются Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Белоруссия.

«Неплохие отношения сложились между Россией и Индией, находящейся под руководством Нарендры Моди», — сказано в статье.

К потенциальным партнерам России также можно отнести Иран и Саудовскую Аравию. Первый давно дружит с Москвой и имеет довольно натянутые отношения с Западом. Что касается Саудовской Аравии, то в последние годы она также стремительно развивает сотрудничество с русскими.

Ранее МИД Китая заявил, что мировое сообщество должно учитывать законные требования России в сфере безопасности. Пекин убежден, что Совбез ООН должен дать «рассудительный ответ», оценивая ситуацию на Украине, передает «Царьград».