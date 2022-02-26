Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 13:45
13:38
Политика
Зеленский обсудил с европейскими лидерами перспективы вступления Украины в ЕС
13:38
Политика
Посольство РФ выясняет причины задержания российского судна в проливе Ла-Манш
13:37
Происшествия
Волгоградца заподозрили в изнасиловании двухлетней девочки
13:36
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл удостоили социальной награды за вклад в США
13:35
Происшествия
Три человека насмерть отравились угарным газом в частном доме под Ростовом-на-Дону
13:34
Армия
Минобороны РФ сообщило о падении украинской ракеты комплекса «Бук-М1» на жилой дом в Киеве
13:34
Политика
«Агония киевского режима»: что происходит сейчас на Украине
13:32
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон задумался о семье в 35 лет
13:32
Общество
Режиссер Надеин заявил о политической неграмотности Чулпан Хаматовой
13:31
Происшествия
Тело 15-летнего подростка нашли возле многоэтажки на севере Москвы
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Daily Express: девять стран могут оказать мощную поддержку России в противостоянии с Западом

Армия
Daily Express: девять стран могут оказать мощную поддержку России в противостоянии с Западом
Федеральное агентство новостей

Лондон, 26 февраля. Россия в случае конфликта с Западом сможет рассчитывать на поддержку сразу нескольких государств, считает британский журналист Лиам Дойл.

В публикации для Daily Express он пишет, что за последние несколько недель отношения между НАТО и Россией резко ухудшились, поэтому страхи усиливаются. Эксперты не исключают, что может вспыхнуть полномасштабный военный конфликт, передает «ПолитРоссия».

В Британии назвали страны, которые выступят на стороне России в конфликте с Западом. Отмечается, что девять государств могут оказать мощную поддержку российской стороне в противостоянии. Одним из них является Китай, который считается надежным союзником Москвы. Также РФ может рассчитывать на помощь стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Членами этой структуры сегодня являются Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Белоруссия.

«Неплохие отношения сложились между Россией и Индией, находящейся под руководством Нарендры Моди», — сказано в статье.

К потенциальным партнерам России также можно отнести Иран и Саудовскую Аравию. Первый давно дружит с Москвой и имеет довольно натянутые отношения с Западом. Что касается Саудовской Аравии, то в последние годы она также стремительно развивает сотрудничество с русскими.

Ранее МИД Китая заявил, что мировое сообщество должно учитывать законные требования России в сфере безопасности. Пекин убежден, что Совбез ООН должен дать «рассудительный ответ», оценивая ситуацию на Украине, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Daily Express: девять стран могут оказать мощную поддержку России в противостоянии с Западом
россия запад союзники
Комментировать