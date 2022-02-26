США обвинили власти Сомали в подрыве демократии после продления срока выборов

Вашингтон, 26 февраля. США отреагировали на продление срока парламентских выборов в Сомали обвинением в подрыве демократического процесса и запретом африканским чиновникам и другим высокопоставленным лицам въезжать на территорию Соединенных Штатов.

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, американская сторона воспрепятствовала выдаче виз сомалийским властям на фоне неизбрания нижней Народной палаты до назначенного ранее 25 февраля и очередного переноса голосования. Теперь завершение парламентских выборов наметили на 15 марта.

Накануне помощник африканского министра информации Абдирахман Юсуф Омар заявлял, что сильная засуха, нехватка денег для реализации плебисцита и отсутствие безопасности стали причинами принятия решения об очередном продлении избирательного процесса. Назначение членов нижней Народной палаты стартовало в начале ноября 2021 года. Однако согласовали лишь 175 из 275 законодателей.

При этом пять регионов одобрили 54 сенаторов, чем сформировали состав верхней палаты, что премьер Мохамед Хусейн Робле назвал великой победой. Объединенный парламент после приведения к присяге изберет следующего президента, но очередное продление выборов снова сдвинуло назначение национального лидера на неопределенный срок.

Сомали 30 лет функционирует без центрального правительства, обладающего широкими полномочиями, поэтому в стране затруднительно провести быстрый плебисцит. Избрание парламентариев обнажило многие проблемы, в том числе политические, экономические и технические, связанные с безопасностью. Кроме того, продолжилась борьба за власть между президентом и премьером.

Так, 27 декабря 2021 года Фармаджо приостановил полномочия главы правительства в связи с подозрением в коррупции. Мохамед Хусейн Робле назвал случившееся попыткой государственного переворота. Сомалийские аналитики отмечали, что разногласия и политические амбиции помешали своевременному проведению голосования. При этом молодые политики жаловались на отсутствие открытой конкуренции и фаворитизм.

Ранее Международный валютный фонд предупреждал Могадишо о том, что, если в стране продолжатся нарушения и не завершатся выборы, тогда программа финансирования заработной платы военных и основных услуг прекратится в мае.