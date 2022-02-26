Представитель ЛНР Мирошник раскрыл главную хитрость Киева с мирными переговорами

Киев, 26 февраля. Украинская власть пытается провернуть свой традиционный дипломатический трюк с мирными переговорами.

Речь идет о пустых заявлениях с призывами сесть за стол переговоров, которые направлены на самом деле не к Москве, а к западной публике. Украина уже много лет ведет именно такие заранее бессмысленные переговоры по мирному урегулированию в Донбассе. Киев отказывается выполнять Минские соглашения, но обвиняет Россию, имитируя перед западными партнерами несуществующее миролюбие. В последнем призыве Зеленского из окруженного Киева кроется еще более глупая хитрость. Банковая даже не рассчитывает на положительный ответ и просто устраивает спектакль перед мировым сообществом.

Планы украинской верхушки в беседе с политологом Сергеем Карнауховым раскрыл представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Родион Мирошник, подчеркнув, что с нынешней властью Украины никаких переговоров не будет. И Зеленский, и его предшественник уже не раз демонстрировали полную недоговороспособность. Сейчас же они просто разыгрывают миролюбие, чтобы буквально через час вновь просится в НАТО и раздавать оружие мирному населению, превращая граждан в пушечное мясо.

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Мирошник подчеркнул, что у него было достаточно времени, чтобы изучить небогатый набор хитростей украинских дипломатов. Есть у команды Зеленского и некий план Б. Если Россия поддастся на уговоры, на Банковой надеются вновь затянуть переговорный процесс, опять-таки выставляя оппонентов непреклонным агрессором.

«Ключевой посыл, то есть чего хочет Украина, выдвигая такие предложения. Главная задача Киева сейчас «продать» сам факт переговоров, то есть Украина озвучивает призыв к переговорам с надеждой на отказ, чтобы потом кричать: «А Россия не хочет мира и прекращения кровопролития». Тут Москва преподнесла Банковой неприятный сюрприз. Россия говорит о готовности к переговорам и даже создает специальную группу представителей. Но Украина даже на начальном этапе подготовки к диалогу пытается его замылить. Эта стандартная и банальная хитрость всех украинских политиков последних лет. Главное, что Россия сразу же сорвала все попытки начать бесконечные и бессмысленные переговоры, твердо заявив, что она не берет на себя никаких обязательств по прекращению спецмиссии на Украине», — отметил дипломат.

Мирошник напомнил, что Россия уже однажды поверила Киеву, когда были подписаны Минские соглашения. Больше этого не повторится. Как бы ни проходили переговоры, операция по демилитаризации и денацификации Украины не остановится. В украинской верхушке поняли, что старая уловка не пройдет и тут же открестились даже от возможности диалога, хотя у Зеленского, в принципе, остался один выход — подписать капитуляцию и сложить с себя полномочия.

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