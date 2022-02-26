«Не видят дальше своего носа»: что толкает звезд осуждать спецоперацию в Донбассе

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров через ФАН обратился к российским знаменитостям, не поддержавшим спецоперацию РФ в Донбассе. Он с грустью отметил, что этим людям личные корыстные интересы важнее интересов и будущего страны.

«Печально, что сейчас находятся пацифисты в кавычках, которые в этот сложнейший момент готовы ударить в спину и руководству страны, и нашей армии, и так далее. Не хочется никакие оскорбительные слова в их адрес говорить, но тем не менее — это подлость! И все это люди, которые больше думают о своих заработках где-то, например, на тусовках на Украине, чем о будущем страны и о ее сложнейшей задаче, которую сейчас решают. Они совершенно не думают о том, какой ужасной могла бы быть ситуация, если бы наше руководство не решилось на этот сложнейший шаг. Поэтому печально, что эти люди не видят дальше своего носа и дальше своих заработков, растоптав интересы страны», — высказал свою позицию политолог.

youtube.com / Красная Линия

Ранее ряд российских артистов и спортсменов выступили против военной спецоперации России, направленной на защиту населения Донбасса от украинской агрессии. Они опубликовали призывы на своих страницах в социальных сетях и пометили публикации черными квадратами.