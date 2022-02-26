Посольство КНР в Киеве призвало своих граждан не вступать в споры с украинцами

Пекин, 26 февраля. Гражданам Китая, находящимся на Украине, стоит избегать споров с местными жителями. Об этом говорится в сообщении дипломатической миссии КНР в китайской социальной сети WeChat.

Дипмиссия также призвала китайских граждан не приближаться к военным объектам и вооруженным людям и не снимать боевые столкновения.

«Необходимо уделить большое внимание дружескому общению с жителями Украины, избегать споров на определенные темы и стремиться решать проблемы дружественным путем», — говорится в сообщении посольства.

Ранее Министерство иностранных дел Китая отреагировало на волну западных санкций в отношении Российской Федерации. Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Пекин выступает против любых односторонних ограничений в отношении Москвы.