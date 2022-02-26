Захарова указала на актуальность стихотворения Тютчева «Напрасный труд»

Москва, 26 февраля. Стихотворение русского поэта Федора Тютчева «Напрасный труд» может охарактеризовать ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день на мировой арене. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, разговор с коллективным Западом для российской стороны является напрасным трудом. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что без знания истории движение вперед рискует стать хождением по кругу.

«Напрасный труд — нет, их не вразумишь. Чем либеральней, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш. Но недоступна им ее идея. Как перед ней ни гнитесь, господа, Вам не снискать признанья от Европы: В ее глазах вы будете всегда Не слуги просвещенья, а холопы», — привела цитату из стихотворения Захарова.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты хотят ввести санкции против российского президента Владимира Путина и главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова на фоне спецоперации РФ на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.