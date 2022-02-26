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Захарова указала на актуальность стихотворения Тютчева «Напрасный труд»

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 13:04
Политика
Захарова указала на актуальность стихотворения Тютчева «Напрасный труд»
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 26 февраля. Стихотворение русского поэта Федора Тютчева «Напрасный труд» может охарактеризовать ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день на мировой арене. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, разговор с коллективным Западом для российской стороны является напрасным трудом. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что без знания истории движение вперед рискует стать хождением по кругу.

«Напрасный труд — нет, их не вразумишь.

Чем либеральней, тем они пошлее.

Цивилизация для них фетиш.

Но недоступна им ее идея.

Как перед ней ни гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы», — привела цитату из стихотворения Захарова.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты хотят ввести санкции против российского президента Владимира Путина и главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова на фоне спецоперации РФ на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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