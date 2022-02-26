Министерство обороны РФ ликвидирует препятствующую поставке воды в Крым дамбу

Глава Республики Крым Сергей Аксенов лично посетил дамбу, препятствующую поступлению воды на полуостров. Силы Министерства обороны РФ приступили к ее ликвидации.

В 2014 году новые власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал, соорудив дамбу. Артерия обеспечивала почти 90% потребности полуострова в воде. Сергей Аксенов осмотрел гидротехнические сооружения на пограничных территориях в Херсонской области. Глава полуострова сообщил, что часть канала заросла деревьями и кустарниками. По его мнению, на ликвидацию препятствий для прохождения воды и починку поврежденных заслонок уйдет до двух недель.

«Сегодня Министерство обороны эту преграду ликвидирует, в этой части задача будет выполнена. То есть естественному потоку воды ничего мешать не будет. Принят ряд технических решений в части того, что вчера националистами были подорваны ряд заслонок на территории Херсонской области. Без восстановления этих заслонок невозможно будет подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области», — заявил лидер Крыма.

В ходе специальной военной операции российские войска смогли разблокировать Северо-Крымский канал, через который осуществлялась водная блокада Крымского полуострова.