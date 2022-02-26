Путин по телефону обсудил с лидером Киргизии ситуацию вокруг Украины

Москва, 26 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин созвонился с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. Стороны обговорили ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что киргизский лидер в диалоге с российским коллегой выразил поддержку действий Москвы по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

«Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороной по защите мирного населения Донбасса», — сказано в сообщении.

Ранее журналисты сообщили, что российский президент и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Однако представители СМИ не уточнили подробности переговоров лидеров двух государств.