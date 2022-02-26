Нефтяная корпорация Ливии выкупила нефтеперерабатывающий завод Рас-Лануф

Триполи, 26 февраля. Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии получила в полное владение нефтеперерабатывающий завод Рас-Лануф. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства.

Корпорация выиграла окончательный вердикт в суде и приобрела НПЗ, вынудив компанию из ОАЭ Trasta продать свои активы. Ранее объект контролировали обе организации, имея равные доли в Ливийско-эмиратской компании по нефтепереработке (LERCO).

«ННК рада сообщить, что она приступает к исполнению колл-опциона на покупку 50%-ой доли Trasta в LERCO, совместном предприятии, созданном для управления нефтеперерабатывающим заводом Рас-Лануф, в соответствии с условиями контракта, регулирующего совместную деятельность LERCO», — сообщила корпорация.

В заявлении сказано, что Trasta с конца 2013 года пыталась воспрепятствовать реализации ННК своего права на покупку доли компании в судебном порядке. Однако арбитраж Международной торговой палаты отклонил иск фирмы.

НПЗ Рас-Лануф, расположенный на берегу залива Сидра, является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Северной Африке. Его мощность составляет порядка 220 тыс. баррелей в сутки.

На днях сотрудники нефтяной отрасли Ливии провели митинг с требованием выплат нелегитимным Правительством национального единства (ПНЕ) обещанного жалования. Они заявили о намерении организовать с начала марта частичную забастовку на всех нефтяных месторождениях и портах, если власти их не услышат.

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