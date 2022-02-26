Европа запретила поставки в Россию самолетов и запчастей

Москва, 26 февраля. Власти Евросоюза запретили поставки в Россию самолетов и запчастей к ним. При этом лайнеры Airbus обеспечивали порядка 40% пассажиропотока авиации в стране.

Объявленные санкции ЕС против РФ предусматривают запрет на продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. В Европе работает один из крупнейших в мире производителей гражданской авиационной техники. Речь идет о компании Airbus.

«Компания планирует действовать в соответствии со всеми санкциями и согласно законам, как только они будут приняты», — рассказала в беседе с РБК официальный представитель Airbus в России Юлия Пронина.

В то же время, несмотря на западные рестрикции, Россия сумеет заменить зарубежные аналоги отечественными разработками. Новинки отечественного авиастроения уже представили в рамках IX Национальной выставки-форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022 в Москве.