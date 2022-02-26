Председатель ГД Володин обозначил заинтересованность РФ в мире на Украине

Москва, 26 февраля. Россия заинтересована в том, чтобы на территории Украины наступил мир. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Глава Госдумы подчеркнул, что российское руководство заинтересовано в этом больше других лидеров мировых держав. При этом Володин обратил внимание, что мира в украинском государстве не было уже в течении восьми лет.

«Украинские военные складывают оружие и переходят на сторону мира. Почему это происходит? Во-первых, никто не хочет гибнуть за режим, который продал суверенитет Украины. Киев не принимает никаких решений самостоятельно, действует по указке Вашингтона и Брюсселя. Американские советники и инструкторы сейчас работают во всех органах власти страны. Это не может нравиться украинцам, любящим свою Родину», — пишет Володин в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин принял решение о признании независимости ЛНР и ДНР. Также российский лидер объявил о начале спецоперации, которая направлена на защиту Донбасса и демилитаризацию Украины. По словам главы РФ, у него не было иного выбора, руководство страны вынудили пойти на подобный шаг.