Сенатор Ковитиди поздравила россиян с Днем защитника Республики Крым

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди в своей авторской колонке для ФАН поздравила всех жителей России с Днем защитника Республики Крым. Политик подчеркивает, крымчане гордятся тем, что представляют Русский мир.

С Днем защитника Республики Крым! Колонка Ольги Ковитиди

Поздравляю всех, друзья мои, с Днем защитника Республики Крым! 26 февраля 2014 года украинские радикалы, запугивая нас бойцами Правого сектора1 (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Меджлиса (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), попытались силой захватить Верховный совет Республики Крым, большинство депутатов которого озвучило волю крымчан: осудить государственный переворот на Украине. У националистических прихвостней ничего не получилось. «Русское единство», возглавляемое Сергеем Аксеновым, объединило все пророссийские силы полуострова и вместе со всем народом Крыма дало отпор украинским радикалам. И тогда в 2014 году у стен Крымского Парламента и сегодня, мы, крымчане, горды тем, что являемся представителями Великого Русского мира! Нам нечего делить. Мы, славяне, многонациональные, но один народ! Процветание в единстве! Только взявшись за руки, мы сможем выстоять и быть спокойными за мирное будущее наших детей. Сильная страна. Сильная армия. Сильный президент. Мудрый народ. Уверена.

1 Организация запрещена на территории РФ.