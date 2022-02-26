Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 13:44
13:38
Политика
Зеленский обсудил с европейскими лидерами перспективы вступления Украины в ЕС
13:38
Политика
Посольство РФ выясняет причины задержания российского судна в проливе Ла-Манш
13:37
Происшествия
Волгоградца заподозрили в изнасиловании двухлетней девочки
13:36
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл удостоили социальной награды за вклад в США
13:35
Происшествия
Три человека насмерть отравились угарным газом в частном доме под Ростовом-на-Дону
13:34
Армия
Минобороны РФ сообщило о падении украинской ракеты комплекса «Бук-М1» на жилой дом в Киеве
13:34
Политика
«Агония киевского режима»: что происходит сейчас на Украине
13:32
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон задумался о семье в 35 лет
13:32
Общество
Режиссер Надеин заявил о политической неграмотности Чулпан Хаматовой
13:31
Происшествия
Тело 15-летнего подростка нашли возле многоэтажки на севере Москвы
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Сенатор Ковитиди поздравила россиян с Днем защитника Республики Крым

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 13:18
Общество
Сенатор Ковитиди поздравила россиян с Днем защитника Республики Крым
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди в своей авторской колонке для ФАН поздравила всех жителей России с Днем защитника Республики Крым. Политик подчеркивает, крымчане гордятся тем, что представляют Русский мир.

С Днем защитника Республики Крым! Колонка Ольги Ковитиди

Поздравляю всех, друзья мои, с Днем защитника Республики Крым! 26 февраля 2014 года украинские радикалы, запугивая нас бойцами Правого сектора1 (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Меджлиса (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), попытались силой захватить Верховный совет Республики Крым, большинство депутатов которого озвучило волю крымчан: осудить государственный переворот на Украине. У националистических прихвостней ничего не получилось. «Русское единство», возглавляемое Сергеем Аксеновым, объединило все пророссийские силы полуострова и вместе со всем народом Крыма дало отпор украинским радикалам. И тогда в 2014 году у стен Крымского Парламента и сегодня, мы, крымчане, горды тем, что являемся представителями Великого Русского мира! Нам нечего делить. Мы, славяне, многонациональные, но один народ! Процветание в единстве! Только взявшись за руки, мы сможем выстоять и быть спокойными за мирное будущее наших детей. Сильная страна. Сильная армия. Сильный президент. Мудрый народ. Уверена.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Сенатор Ковитиди поздравила россиян с Днем защитника Республики Крым
крым ковитиди ольга ковитиди
Комментировать