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«Агония киевского режима»: что происходит сейчас на Украине
Политика
«Агония киевского режима»: что происходит сейчас на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли сможет эвакуироваться из страны. Такой точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Об этом он рассказал в беседе с ФАН.

«Сейчас мы видим агонию киевского нацистского режима. Вопрос в том, удастся ли этой банде во главе с Зеленским каким-то образом бежать из Киева. Уверен, что этот вопрос наши военные уже решают. Порошенко, конечно, уже убежал. Но остались Зеленский и другие лидеры, которые начинали войну и отдавали преступные приказы, уничтожая людей в Донбассе. И я думаю, что все они ответят по полной. Их надо предавать суду. А там уж что суд решит. По всем их преступлениям будет и «награда», — объяснил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

«Агония киевского режима»: что происходит сейчас в Украине
Global Look Press / MOD Russia

По словам Сергея Федорова, сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским российским политикам скорее всего не удастся. И не только потому, что украинский лидер очень быстро меняет решения, но и потому, что любые переговорные процессы невыгодны Западу.

«К сожалению, украинское руководство не нашло в себе силы и мужества признать, что они зашли в тупик и пытаются под конец кровопролитие не прекращать. Поэтому другого пути нет. И можно только вырвать с корнем эту заразу», — резюмировал свою позицию Сергей Федоров.

Ранее стало известно, что правительство США готово посодействовать в эвакуации президента Украины Владимира Зеленского. Такую информацию приводит газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц.

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