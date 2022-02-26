«Агония киевского режима»: что происходит сейчас на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли сможет эвакуироваться из страны. Такой точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Об этом он рассказал в беседе с ФАН.

«Сейчас мы видим агонию киевского нацистского режима. Вопрос в том, удастся ли этой банде во главе с Зеленским каким-то образом бежать из Киева. Уверен, что этот вопрос наши военные уже решают. Порошенко, конечно, уже убежал. Но остались Зеленский и другие лидеры, которые начинали войну и отдавали преступные приказы, уничтожая людей в Донбассе. И я думаю, что все они ответят по полной. Их надо предавать суду. А там уж что суд решит. По всем их преступлениям будет и «награда», — объяснил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

Global Look Press / MOD Russia

По словам Сергея Федорова, сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским российским политикам скорее всего не удастся. И не только потому, что украинский лидер очень быстро меняет решения, но и потому, что любые переговорные процессы невыгодны Западу.

«К сожалению, украинское руководство не нашло в себе силы и мужества признать, что они зашли в тупик и пытаются под конец кровопролитие не прекращать. Поэтому другого пути нет. И можно только вырвать с корнем эту заразу», — резюмировал свою позицию Сергей Федоров.

Ранее стало известно, что правительство США готово посодействовать в эвакуации президента Украины Владимира Зеленского. Такую информацию приводит газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц.