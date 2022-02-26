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Спецкор Сладков в Донбассе

Польша отказалась от обслуживания российских инвестиций

Экономика
Польша отказалась от обслуживания российских инвестиций
pixabay.com

Варшава, 26 февраля. Обслуживание российских инвесторов и инвестиций прекращается на территории Польши из-за спецоперации Москвы на территории Украины. Об этом сообщило Польское агентство по инвестициям и торговле в своем Twitter.

В то же время агентство пока не собирается закрывать свой офис в РФ. Открытым также остается отделение в Минске. При этом торговое представительство ПАИТ работает в Киеве удаленно.

Вооруженные силы России с 24 февраля проводят спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин принял такое решение на фоне обострения ситуации в Донбассе. Перед этим лидеры ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью.

Как ранее заявил российский лидер, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на властях Украины. Он также призвал украинских военных сложить оружие и не выполнять преступных приказов киевского режима.

Народная милиция ЛНР ранее сообщила о взятии под контроль Станицы Луганской. Перед этим населенный пункт покинули бойцы украинской армии.

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санкции польша инвестиции
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