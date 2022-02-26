«Газпром» заявил о штатной подаче топлива для транзита в Европу через Украину

Москва, 26 февраля. Российская компания «Газпром» в штатном порядке осуществляет подачу российского газа для транзита в Европу через украинскую территорию, заявил представитель холдинга.

При этом «Газпром» не возобновил прокачку голубого топлива по трубопроводу «Ямал — Европа», несмотря на приобретенные мощности. По данным Gascade, на аукционе 25 февраля компания впервые с декабря 2021 года забронировала 16,6% мощностей.

Ситуация на газовом рынке остается нестабильной. Котировки газа на открытии лондонской биржи ICE в пятницу, 25 февраля, после роста упали на 21%. Стоимость снизилась до 1230 долларов за тысячу кубометров.

Президент России Владимир Путин в четверг утром, 24 февраля, заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.