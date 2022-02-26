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Экс-премьер Италии Д"Алема признал, что Запад никогда не волновала безопасность России

Политика
Экс-премьер Италии Д"Алема признал, что Запад никогда не волновала безопасность России
pixabay.com

Рим, 26 февраля. Страны коллективного Запада никогда всерьез не обращали внимание на вопросы безопасности России, заявил бывший премьер-министр Италии Массимо Д"Алема.

По его словам, Москва никогда не отказывалась от возможности вступления в Североатлантический альянс. Необходимо создать такую архитектуру безопасности, которая была бы способна поручиться за нас и поручиться за их.

«И мы также должны осознавать: санкций недостаточно. Риск заключается в общем упадке Европы и России. Мы связаны географией и экономической взаимодополняемостью: им нужны наши технологии, а нам — их сырье. Давайте проясним: с геополитической точки зрения эта трещина в сердце Европы усиливает риск общего упадка континента», — добавил он.

Напомним, что ранее Россия выдвинула Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу предложения по гарантиям безопасности. Главным их пунктом было нерасширение НАТО в восточном направлении. Однако Запад не проявил достаточной заинтересованности в диалоге.

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