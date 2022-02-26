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Бритни Спирс планирует покинуть США ради психического здоровья

Шоу-бизнес
Бритни Спирс планирует покинуть США ради психического здоровья
instagram.com  /  @britneyspears

Вашингтон, 26 февраля. Бритни Спирс призвала поклонников наслаждаться жизнью и сообщила, что планирует покинуть США из-за проблем с психическим здоровьем.

Спирс пообщалась с подписчиками на своей странице в Instagram. Она в очередной раз продемонстрировала свои спортивные умения и предложила поклонникам так же как она «трясти прелестями». Певица сообщила, что больше не хочет рисковать своим психическим здоровьем и планирует покинуть США.

«Очень скоро, может быть, мне придется уехать из Америки. Это для моего психического здоровья, я не вру», — заявила певица.

Много лет популярная певица находилась под опекой своего отца и только летом 2021 года ее освободили. Джэми Спирс контролировал не только финансы дочери, но и ее личную жизнь и заставлял принимать контрацептивы.

Недавно певица заявила, что менеджеры компании TriStar Entertainment состояли в сговоре с ее отцом и пытались лишить ее жизни.

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