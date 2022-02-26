Депутат Чернышов заявил, что попытки Запада надавить на Москву ни к чему не приведут

Заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ Борис Чернышов назвал киевский режим «марионеточной властью», которая действует по указке США и Евросоюза. Они пытались использовать территорию Украины как плацдарм для борьбы с Россией, но не рассчитали свои силы. Своим мнением политик поделился с ФАН.

«Не стоит заблуждаться — война там готовилась не только с Донбассом, основной целью была Россия. Туда свозили летальное оружие со всей Европы. Если бы мы подождали еще немного, враг пошел бы на нас», — пояснил Борис Чернышов.

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По его мнению, чтобы установить мир на Украине, Западу и Евросоюзу придется сесть за стол переговоров с Россией. Западным странам надо начинать налаживать с ней отношения. А попытки надавить на нее путем введения очередных санкций ни к чему не приведут. Запад должен понять, что дальше идти против интересов России нельзя.

«Закончились времена, когда нам заговаривали зубы, отправляя отписки на просьбы о гарантиях безопасности. России нужны гарантии, что на наш статус, а также на статус недавно признанных ЛНР и ДНР, никто не будет посягать. И это должны быть не просто обещания, это должны быть реальные решения», — резюмировал Борис Чернышов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал ФАН о причинах отказа Запада поддерживать Зеленского. Политик заявил, что украинские власти попросту использовали.