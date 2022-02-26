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Захарова указала на использование Микронезии в США ради защиты неонацизма на Украине

Политика
Захарова указала на использование Микронезии в США ради защиты неонацизма на Украине
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 26 февраля. Соединенные Штаты вновь привлекли Микронезию к глобальным процессам из-за стремления спасти неонацизм на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала ноту Микронезии о разрыве дипломатических отношений с Россией. Иностранное государство приняло решение на фоне ситуации на Украине. Дипломат рассказала, зачем на самом деле Вашингтон использует эту страну против Москвы.

«Вашингтон и Киев — единственные, кто в последние годы (после государственного переворота 2014 г. ) неизменно голосовал против принятия резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», — подчеркнула Захарова.

Захарова указала на использование Микронезии в США ради защиты неонацизма на Украине
pixabay.com /

Иногда к этим странам присоединялись другие государства. Это Япония, Маршалловы острова, а также Микронезия. Теперь последняя потребовалась США для защиты неонацизма на Украине и поддержке «нацистского режима в Киеве», пояснила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Правительство Микронезии объяснило разрыв отношений проведением специальной военной операции по защите Донбасса. При этом, президент России Владимир Путин подчеркивал, что этот шаг со стороны РФ стал вынужденным.

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украина сша донбасс захарова микронезия
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