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Экономист Юрченко назвал товары, которые подорожают в 2022 году

Экономика
Экономист Юрченко назвал товары, которые подорожают в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 февраля. После признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а также начала спецоперации на Украине для защиты населения Донбасса могут подорожать некоторые товары. Ситуацию оценил доцент Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко. Е1.РУ.

Гиперинфляции в России, по его словам, не предвидится, однако все будет дорожать постепенно, как и в 2021 году. Это связано не только с санкциями, но и с внутренними проблемами.

«Некоторые игроки, участники потребительских рынков могут на этой волне спекулятивно взвинчивать цены», — цитирует Юрченко портал e1.ru.

Эксперт считает, что подорожают прежде всего импортные товары — бытовая техника, автомобили. Вырастут цены на заграничные туры, а из продуктов — шоколад и бананы. Не исключено, что некоторые люди начнут что-то активно скупать на фоне геополитической напряженности — это мотивирует продавцов накручивать стоимость товаров.

Уровень доходов в РФ растет медленно в последние восемь лет, поэтому население ждет непростой период, добавил экономист.

Закрытие судоходства из-за ситуации на Украине уже повлияло на стоимость зерна. Цены на пшеницу поднялись до рекордного за 13 лет уровня.

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