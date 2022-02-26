Бамако, 26 февраля. Национальный день Мали прошел в рамках Всемирной выставки Dubai Expo 2020. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте правительства республики.

«В столице Объединенных Арабских Эмиратов прошел парад, посвященный африканскому государству. Участники праздника принесли флаги Мали и исполнили гимн страны. Событие позволит республике продемонстрировать миру социально-экономические и культурные возможности Бамако. Мероприятие было богато красками, звуками и огнями. Его можно назвать художественным и футуристическим шедевром», — указано в официальном коммюнике.

После основной части празднования выступил премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига. Политик рассказал об истории государства, его сельскохозяйственном потенциале, а также дал старт выставке «Мастера воды», посвященной местной гидроэнергетике.

Ранее в столице Мали прошла демонстрация в поддержку национальной армии. В Бамако курсировал грузовик, украшенный символикой и плакатами с президентом Ассими Гоита, а также надписями: «Спасибо, Россия» и «Да здравствует FAMa».

Федеральное агентство новостей /

Малийцы поздравили жителей России с Днем защитника Отечества. Участники шествия поддержали граждан ЛДНР и поприветствовали решение президента РФ Владимира Путина признать суверенитет Донбасса.

Помимо этого, на митинге появились изображения лидера РФ и немецкого композитора Рихарда Вагнера. Последний, вероятно, символизировал приветствие российских специалистов, которых иностранные издания причисляют к «ЧВК Вагнера».

La journée nationale du Mali s'est tenue dans le cadre de l'exposition universelle de Dubaï Expo 2020