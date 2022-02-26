Экономист Хазин исключил введение «серьезных» санкций против России со стороны Запада

Москва, 26 февраля. Коллективный Запад не рискнет вводить против России «серьезные санкции», считает экономист Михаил Хазин.

По его словам, США и страны Европы уже использовали в отношении РФ все «безболезненные» ограничения, которые вряд ли нанесут ущерб им самим. Однако дальнейшие шаги Запада в этом направлении приведут к катастрофическим последствиям, отметил Хазин.

Аналитик послал Западу тревожный сигнал, рассказав об ослабевшей экономике Соединенных Штатов и ЕС. Хазин предупредил, что «маленький камешек» в сторону России может обернуться «большой лавиной» для европейцев и американцев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Большую лавину может вызвать маленький камешек. А западная экономика уже готова к обвалу. В США и Западной Европе, между прочим, промышленная инфляция уже 25%. Я бы на их месте не рыпался, а вел бы себя тише», — сказал Хазин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Ранее стало известно, что западные страны ввели ограничительные меры против президента РФ Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Запад подводит себя к черте полного разрыва отношений с Москвой, прокомментировал ситуацию посол РФ в Канаде Олег Степанов.