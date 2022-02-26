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Экономист Хазин исключил введение «серьезных» санкций против России со стороны Запада

Политика
Экономист Хазин исключил введение «серьезных» санкций против России со стороны Запада
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / Clker-Free-Vector-Images / Free-Photos

Москва, 26 февраля. Коллективный Запад не рискнет вводить против России «серьезные санкции», считает экономист Михаил Хазин.

По его словам, США и страны Европы уже использовали в отношении РФ все «безболезненные» ограничения, которые вряд ли нанесут ущерб им самим. Однако дальнейшие шаги Запада в этом направлении приведут к катастрофическим последствиям, отметил Хазин.

Аналитик послал Западу тревожный сигнал, рассказав об ослабевшей экономике Соединенных Штатов и ЕС. Хазин предупредил, что «маленький камешек» в сторону России может обернуться «большой лавиной» для европейцев и американцев.

Экономист Хазин исключил введение «серьезных» санкций против России со стороны Запада
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Большую лавину может вызвать маленький камешек. А западная экономика уже готова к обвалу. В США и Западной Европе, между прочим, промышленная инфляция уже 25%. Я бы на их месте не рыпался, а вел бы себя тише», — сказал Хазин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Ранее стало известно, что западные страны ввели ограничительные меры против президента РФ Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Запад подводит себя к черте полного разрыва отношений с Москвой, прокомментировал ситуацию посол РФ в Канаде Олег Степанов.

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санкции россия экономика запад сигнал хазин
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