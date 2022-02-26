Пользователи Twitter и Instagram сообщили о сбоях в работе сервисов

Москва, 26 февраля. Пользователи социальных сетей Twitter и Instagram сообщили о сбоях в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.

Многие пользователи платформ заметили проблемы с 12:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано с проблемой входа на сайт Twitter.

Пользователи Instagram также сообщили о многочисленных проблемах с подключением в мобильном приложении. Больше всего жалоб приходит из Москвы и Санкт-Петербурга.

Пользователи Telegram 24 февраля сообщали о массовом сбое в работе мессенджера. Данные о глобальном сбое приложения представил Downdetector.