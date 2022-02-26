Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 13:43
13:38
Политика
Зеленский обсудил с европейскими лидерами перспективы вступления Украины в ЕС
13:38
Политика
Посольство РФ выясняет причины задержания российского судна в проливе Ла-Манш
13:37
Происшествия
Волгоградца заподозрили в изнасиловании двухлетней девочки
13:36
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл удостоили социальной награды за вклад в США
13:35
Происшествия
Три человека насмерть отравились угарным газом в частном доме под Ростовом-на-Дону
13:34
Армия
Минобороны РФ сообщило о падении украинской ракеты комплекса «Бук-М1» на жилой дом в Киеве
13:34
Политика
«Агония киевского режима»: что происходит сейчас на Украине
13:32
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон задумался о семье в 35 лет
13:32
Общество
Режиссер Надеин заявил о политической неграмотности Чулпан Хаматовой
13:31
Происшествия
Тело 15-летнего подростка нашли возле многоэтажки на севере Москвы
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Пользователи Twitter и Instagram сообщили о сбоях в работе сервисов

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 13:24
Общество
Пользователи Twitter и Instagram сообщили о сбоях в работе сервисов
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 26 февраля. Пользователи социальных сетей Twitter и Instagram сообщили о сбоях в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.

Многие пользователи платформ заметили проблемы с 12:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано с проблемой входа на сайт Twitter.

Пользователи Instagram также сообщили о многочисленных проблемах с подключением в мобильном приложении. Больше всего жалоб приходит из Москвы и Санкт-Петербурга.

Пользователи Telegram 24 февраля сообщали о массовом сбое в работе мессенджера. Данные о глобальном сбое приложения представил Downdetector.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пользователи Twitter и Instagram сообщили о сбоях в работе сервисов
twitter instagram сбои
Комментировать