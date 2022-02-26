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Спрос на транзит российского газа через Украину достиг максимума

Экономика
Спрос на транзит российского газа через Украину достиг максимума
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Москва, 26 февраля. Заявки на транзит российского газа через территорию Украины находятся на максимальном уровне, передает РИА Новости со ссылкой на оператора украинской ГТС.

Заявки на 25 февраля составили 109,5 млн кубометров. Как подчеркнуло агентство, это значение является максимальным за последний год. При этом 26 февраля показатель сократился до 108,1 млн кубометров.

В то же время «Газпром» частично забронировал мощности трубопровода «Ямал — Европа». Согласно данным Gascade, объем экспорта по магистрали 25 февраля составил 280 тысяч кубометров в час, однако с 17:00 по 18:00 транспортировка топлива не осуществлялась. Поставки по этому маршруту прекратились в конце декабря.

Днем ранее котировки газа потеряли более 20% на фоне новостей об увеличении поставок российского газа в европейском направлении. Однако стоимость голубого топлива все равно остается высокой. Мартовские фьючерсы продолжают находиться на отметке выше 1000 долларов.

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