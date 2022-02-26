Ювелирные украшения могут подорожать в России на 30%

Москва, 26 февраля. Россиян в ближайшие месяцы ждет подорожание ювелирных изделий из золота с драгоценными камнями на 15–30%. Ювелиры покупают их за валюту, а доллар за короткое время сильно вырос в цене, сообщает Forbes.

Управляющий партнер ювелирного бренда Sokolov Артем Соколов напомнил, что стоимость золота упала из-за пандемии до 1700 долларов за унцию, но за несколько дней в феврале цена поднялась до 1900 долларов. Вслед за ним подорожает и серебро.

По словам генерального директора сети «585*Золотой» Алексея Феликсова, рост сырьевых цен обернется подорожанием украшений в рознице на 15–30%.

«Драгметаллы традиционно растут при увеличении уровня геополитических рисков в мире и ускорении долларовой инфляции, так как воспринимаются как защитный актив, до конца первого квартала 2022 года реалистичный уровень цен на золото может составит 2000–2100 долларов за унцию», — заявил начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг «Альфа-банка» Борис Красноженов.

Гендиректор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин напомнил, что на Лондонской бирже драгметаллов золото, а также драгоценные камни продают только за доллары. Следовательно, повышение курса американской валюты отразится и на ювелирных изделиях.

«В России добывают лишь янтарь и алмазы, причем огранки последних у нас нет. Цены на камни диктуют мировые рынки — Китая, Таиланда, Индии, причем стоимость камней растет быстрее золота. Например, в Индии (85% бриллиантов гранятся именно там) долларовая стоимость камней за последние 3-4 года повышалась на 20% в год», — подчеркнул Уткин.

Крупные ретейлеры пока не подняли цены на свою продукцию, чтобы сохранить спрос перед 8 марта. За предыдущие два года ювелирные изделия в РФ уже подорожали на 40%. При этом спрос на золото в 2021-м вырос на 10%.